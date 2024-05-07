Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за 3 дня | 360°

07 мая 2024, 11:25
Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за 3 дня
Инспекторы технадзора Московской области оценили состояние 173 аттракционов. Проверки выявили ряд нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов.
Инспекторы не выявили ни одного дефекта в Пушкино и Мытищах. Усиленные проверки проводят в преддверии четырех дней праздников. Техническое состояние развлекательных средств не должно вызывать нареканий.
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«За прошедшую неделю инспекторы гостехнадзора потрудились на славу, а все потому, что в регионе отмечаются майские праздники и проверки развлекательных необходимы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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