Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за 3 дня | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 11:25 Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за 3 дня Фото Минэкологии

Читать 360 в

Инспекторы технадзора Московской области оценили состояние 173 аттракционов. Проверки выявили ряд нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов.

Инспекторы не выявили ни одного дефекта в Пушкино и Мытищах. Усиленные проверки проводят в преддверии четырех дней праздников. Техническое состояние развлекательных средств не должно вызывать нареканий.

Реклама

«За прошедшую неделю инспекторы гостехнадзора потрудились на славу, а все потому, что в регионе отмечаются майские праздники и проверки развлекательных необходимы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».