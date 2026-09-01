Более 1,7 тысячи первоклассников пошли в школы в Воскресенске

В школах Воскресенска 1 сентября прозвенел первый звонок для 1717 первоклассников. Для 1669 девятиклассников и 590 одиннадцатиклассников этот учебный год станет временем выбора будущей профессии.

На торжественной линейке лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова глава округа Алексей Малкин поздравил учеников и педагогов с Днем знаний. Лицей уже четвертый год подряд входит в «зеленую зону» лучших школ Подмосковья, а в этом году занял третье место в рейтинге школ Московской области.

«Дорогие ребята! Желаю вам интересного и насыщенного учебного года, новых открытий, верных друзей и уверенности в своих силах. Пусть каждый день приносит радость познания! Главное — верить в себя и не бояться пробовать новое. С Днем знаний! Пусть новый учебный год будет успешным и радостным!» — поздравил учащихся глава округа.