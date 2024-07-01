Более 1,7 тысячи дополнительных мусорных баков закупили в Подмосковье

Региональный оператор «Рузский РО» закупил 1720 новых мусорных баков с начала года. В дополнение к этому компания приобрела 48 контейнеров для складирования крупногабаритных отходов, что поможет разгрузить контейнерные площадки в городах обслуживания.

Новые баки установят в дополнение к имеющимся на контейнерных площадках для того, чтобы исключить навалы и перенакопление мусора.

Из 1720 новых баков 1500 предназначены для смешанных, остальные 220 — для раздельно собираемых отходов. Контейнеры для крупного мусора смогут вместить по восемь кубометров.

С начала года «Рузский РО» уже разместил порядка 500 дополнительных емкостей для сбора отходов на территории Рузского кластера, который включает в себя территорию 13 городских округов Подмосковья. Подробнее ознакомиться с картой региональных операторов можно на официальном сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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