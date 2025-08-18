Более 17 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Подмосковье. Инспекторы уже проверили 17,6 тысячи многоквартирных домов. При выявлении нарушений управляющим компаниям дают время на их устранение.

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, дома начали проверять на готовность к отопительному сезону еще в апреле. Как отметил глава ведомства Владислав Мурашов, сейчас в регионе проводят проактивные осмотры по зоне риска 2025 года. В нее входят более 23 тысяч зданий.

«В эту категорию входят здания, построенные до 1991 года, объекты с частыми обращениями по отоплению и протечкам кровли, а также дома с верхним розливом и скатной крышей. Некоторые муниципалитеты отстают от утвержденного плана-графика, в отношении них мы принимаем все необходимые меры для своевременного завершения подготовительных мероприятий в полном объеме», — сказал он.

В ходе подготовительных работ в домах меняют запорную арматуру, ремонтируют и заменяют участки трубопроводов, обновляют теплоизоляцию, батареи и счетчики.

Все дома планируют подготовить к отопительному сезону до 15 сентября.