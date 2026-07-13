Более 17 тысяч гостей посетили выставку о Левитане в Чехове

Экспозиция «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» привлекла более 17,5 тысячи посетителей. За время работы выставки для гостей провели около 250 экскурсий.

Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» открылась в конце 2025 года в новом камерном выставочном пространстве музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». За время работы экспозицию посетили более 17,5 тысячи человек, среди них — 3,1 тысячи детей и студентов.

Основой выставки стало сопоставление творческих подходов двух мастеров пейзажа: Исаака Левитана в живописи и Антона Чехова в литературе. Посетителям представили 24 подлинных этюда из собраний музея-заповедника А. П. Чехова, музея-заповедника В. Д. Поленова и частной коллекции А. Н. Жилина.

Картины были дополнены фрагментами описаний природы из произведений Антона Чехова. Такой формат позволил показать сходство художественных приемов и мотивов, которые использовали писатель и художник при создании образов природы.

В рамках работы экспозиции для посетителей провели около 250 экскурсионных программ.