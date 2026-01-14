Более 17 тысяч человек за сезон посетили центральный каток Солнечногорска

С момента открытия сезона катания 4 декабря центральный каток Солнечногорска стал одной из самых популярных зимних площадок округа. За это время его посетили более 17 тысяч жителей и гостей.

Ледовая площадка работает на территории городского парка культуры и отдыха и принимает всех желающих на бесплатных сеансах. Для гостей катка подготовлена насыщенная программа. Здесь не только катаются на коньках, но и проводят хоккейные матчи, тематические ледовые вечеринки, благотворительные мероприятия и необычные состязания, в том числе «хоккей на валенках».

«Мы рады видеть такое количество активных жителей и гостей нашего округа, которые приходят на центральный каток, чтобы активно отдохнуть и насладиться зимней атмосферой. Мы убеждены, что физические нагрузки на свежем воздухе идут на пользу здоровью и создают хорошее настроение. Приглашаем всех желающих стать частью нашей зимней программы развлечений!», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для удобства посетителей на катке предусмотрены теплая раздевалка и камеры хранения. Бесплатный прокат коньков доступен при внесении залога в размере 1,5 тысяч рублей либо при предъявлении водительских прав, СНИЛС или военного билета. Каток открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. При желании можно заранее оформить онлайн-бронирование по ссылке, которое становится доступным за два часа до начала сеанса.