Более 17 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в Волоколамском округе

Прививочная кампания против гриппа продолжается в муниципалитете. С начала осени вакцинацию прошли уже более 17 тысяч жителей, в том числе 13700 взрослых.

Сделать прививку от гриппа может каждый желающий. Взрослым доступны вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а детей после обязательного осмотра педиатра прививают отечественным препаратом «Ультрикс Квадри».

«Мы призываем жителей не пренебрегать вакцинацией, ведь это самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа и его осложнений», — напомнил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

Записаться на вакцинацию во взрослой и детской поликлиниках Волоколамска можно на портале «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот Денис. Еженедельно по пятницам для удобства жителей работает передвижной пункт. С 10:00 до 12:00 сделать прививку можно около ТЦ «Центр города» (улица Панфилова, 22), а с 12:15 до 14:15 — возле здания МФЦ (улица Революционная, 3).