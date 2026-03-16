Более 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю
Более 1,7 тысячи человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 190 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года, рассказали в Министерстве благоустройства.
Самую большую посещаемость на минувшей неделе отметили в субботу, 14 марта. В этот день в парках побывали 360 тысяч человек. Средняя посещаемость в выходные составила 350 тысяч.
Самым популярным за неделю стал Центральный парк в Долгопрудном, где побывали 52 тысячи человек. Второе место занял «Пехорка» в Балашихе, где отдохнула 51 тысяча жителей.
Также 41 тысяча гостей посетили парк Мира в Мытищах, где работают разнообразные аттракционы и скейт-площадка. Порядка 38 тысяч жителей провели время в Центральном парке Пушкино и 31 тысяча — в «Фабричном» в Истре.