Более 1,7 миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. С начала года этой возможностью воспользовались более 1,7 миллиона человек.
Как рассказали в областном Минздраве, пройти тестирование можно в поликлинике по месту жительства, в Центре по борьбе со СПИДом, а также в ходе выездных акций.
«Тестирование на ВИЧ — это такая же забота о своем здоровье, как и регулярное прохождение диспансеризации. С начала года в регионе такое исследование прошли уже более 1,7 миллиона жителей, что на 13,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.
Центр по борьбе со СПИДом находится в Котельниках. Узнать о его работе больше можно по ссылке.