Более 1,7 километра асфальта заменили на Советской улице в Коломне

Более 1700 метров дорожного полотна обновили на улице Советской в Коломне в 2024 году. Работы провели специалисты транспортной компании «Движение».

Рабочие постелили новый асфальт и обустроили искусственные неровности. Противоскоростные валы — мера, которая позволит обеспечить безопасность на данном участке. Рядом расположены Дворец культуры «Цементник» и школа № 30.

«Раньше дорога была с ямами, особенно сложно было ездить в дождь. Надеемся, новое покрытие прослужит долго», — поделился впечатлениями один из коломенских водителей.

Отметим, за год в Коломне отремонтировали 47 участков дорог протяженностью более 28 километров в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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