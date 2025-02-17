Более 17 гектаров земли передали в аренду с начала года власти Подмосковья

Министерство имущественных отношений Московской области с начала года сдало в аренду через торги десять земельных участков общей площадью 17 гектаров. Восемь из них — сельскохозяйственные земли, один предназначен для коммерческого использования, еще один — для строительства жилого дома. Подмосковье будет получать от аренды 18,5 миллиона рублей в год.

Сельхозземли площадью от двух до 2,4 гектара земли находятся в деревне Гришино. Их сдали в аренду на десять лет. Здесь можно выращивать сельхозкультуры и строить здания для сельхозпроизводства. Торги проходят онлайн на электронной площадке, что позволяет участвовать в них удаленно и круглосуточно.

Напомним, информацию о доступных земельных участках можно найти на интерактивной карте. Чтобы принять участие в аукционах, нужно оформить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре, зарегистрироваться на платформе РТС-Тендер, внести задаток и подготовить документы.