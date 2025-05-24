Более 16,5 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях в Домодедове

Организацию отдыха детей летом обсудили на заседании в администрации Домодедова. В округе в этом году будут работать как оздоровительные, так и пришкольные лагеря.

Участниками обсуждения стали руководители школ, представители различных ведомств и организаций. Так, в этом году на базе школ округа откроют 30 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнут почти три тысячи школьников

Льготные путевки получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята из многодетных семей и семей участников СВО.

«Благодаря совместной работе мы сохранили показатели охвата отдыха оздоровления детей в возрасте от семи до 15 лет, включая детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на всех целевых уровнях. В этом году значение показателей составляют 63,5% — это охват отдыхом детей от семи до 15 лет. Мы должны с вами оздоровить 16519 человек», — добавила заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

На встрече обсудили вопросы детской безопасности на территории лагерей, отбора и квалификации персонала. Для контроля будут проводить выездные проверки.

«Нам необходимо в плотном взаимодействии с полицией, Росгвардией и МЧС принять неотложные предупредительные профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности детей на объектах детского оздоровительного отдыха в период проведения летне-осенней оздоровительной кампании 2025 года», — отметил заместитель главы городского округа Домодедово Михаил Надеждин.