Более 165 тысяч человек за 2 года посетили лесопарк «Шишкин лес» в Истре

Всего за два неполных года с момента своего открытия лесопарк в Павловской Слободе стал любимым местом отдыха не только для многих жителей муниципального округа Истра, но и для многочисленных гостей. Поэтому почти каждые выходные «Шишкин лес» бьет рекорды по количеству посетителей.

Еженедельно здесь проводят различные программы развлекательного характера: мастер-классы, спортивные соревнования и творческие мероприятия. Также на территории работает прокат инвентаря, поэтому можно взять велосипед, самокат или электромобиль для самых маленьких гостей и покататься всей семьей.

Отметим, что территория лесопарка — 60 гектаров, поэтому провести активные выходные, наслаждаясь чистой природой, и отдохнуть от городской суеты получится, не толкаясь и не мешая другим гостям.

Кроме того, в лесопарке можно покататься и на пони, а еще работает веревочный парк и готовится к открытию после реконструкции аттракцион «Роллер».