Более 165 кубических метров листвы собрали во дворах Истры с начала осени

Коммунальные службы муниципального округа Истра сейчас трудятся с удвоенной силой. Всего за сентябрь и октябрь при уборке дворов специалисты вывезли свыше 165 кубических метров опавших листьев.

С наступлением первых заморозков и дождей влажная листва на тротуарах и дорогах превращается в скользкий ковер, представляя серьезную опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов. Для предотвращения возможных инцидентов проводят масштабную уборку.

Работники трудятся не только в жилых районах, но и около памятников, посвященных Великой Отечественной войне, вдоль тротуаров, дорог и социально важных объектов: школ, больниц, детских садов и прочих.

В сентябре и октябре специалисты МБУ «ДОДХИБ» очистили газоны на общей площади 183,8 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.