Более 160 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
С 7 по 11 октября Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 167 объектов недвижимости. Из них 129 земельных участков и восемь нежилых помещений в аренду.
В Шаховской на правах собственности можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15 соток. Надел находится в деревне Юрьево. Начальная цена — 493 965 рублей.
В Истре в аренду предлагается участок для садоводства, площадью 10 соток. Начальная цена — 150 тысяч рублей в год.
В Можайске можно арендовать земельный участок в деревне Левашово. Начальная цена — 36 тысяч 621 рубль в год.
Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.
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