Более 160 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача Подмосковья с начала года

Более 160 тысяч раз позвонили жители Подмосковья на горячую линию главного врача региона с начала года. Благодаря сервису все желающие могут не только задать вопросы по работе медучреждений, но и оставить свои отзывы и предложения.
«Горячая линия позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. За все время работы обработано порядка 480 тысяч звонков», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Позвонить на горячую линию можно по единому номеру телефона 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9:00 до 18:00. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций.