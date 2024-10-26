Более 160 тысяч жителей проверили здоровье в больнице Красногорска с января

Диспансеризацию продолжают активно проходить жители городского округа Красногорск. С начала года свое здоровье проверила 161 тысяча человек.

В рамках диспансеризации можно пройти медосмотр и комплексное обследование. Это позволяет выявить болезни на ранних стадиях.

«К факторам риска этих заболеваний относятся повышенное артериальное давление, повышение глюкозы крови натощак, гиперхолестериномия, низкая физическая активность, нерациональное питание, повышенная масса тела и ожирение», — прокомментировала врач-терапевт поликлиники № 5 ГБУЗ МО «Красногорская больница» Анастасия Лозикова.

Для прохождения диспансеризации достаточно иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. После заполнения анкеты с пациентом проведут краткую беседу и назначат ряд исследований.

Пройти диспансеризацию могут жители от 18 до 39 лет раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Записаться можно через call-центр по номеру 122 либо через региональный портал госуслуг.

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