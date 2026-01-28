Более 160 тысяч квадратных метров парков очистили от снега в Ленинском округе

Коммунальные службы продолжают системную работу по зимнему содержанию парковых территорий. В снегопады они вывозят и утилизируют более 990 кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова, ежедневно к работам привлекают семь единиц техники и более 30 дворников.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов отметил, что содержание парков зимой — важная задача для безопасности и комфорта жителей. По его словам, особое внимание уделяется участкам с высокой проходимостью и подходам к ключевым объектам.

Для обслуживания всей парковой зоны округа, площадь которой превышает 3,5 миллиона квадратных метров, используется 51 единица ручного и механизированного инвентаря. С их помощью очищают парковые дорожки, площадки и тротуары. Работы выполняются по утвержденному графику и в соответствии со стандартами зимнего содержания.

Ранее из-за прогнозируемого ухудшения погоды все коммунальные службы округа были переведены в режим повышенной готовности. Для оперативной ликвидации последствий снегопада ежедневно могут быть задействованы более 300 единиц специализированной техники и около 1000 дворников.