Более 160 производителей приняли участие в фермерском фестивале в Серпухове

В Серпухове 25 июля прошел второй день фестиваля «Мамы Ольги». Площадка собрала более 160 производителей из разных регионов, представивших свыше 200 видов продукции: фермерские сыры, мясные деликатесы, мед, молочные продукты, ремесленные и авторские изделия.

Фестиваль объединяет участников из Подмосковья и других областей России. Для малого бизнеса это шанс заявить о себе, найти партнеров и покупателей. Для жителей — возможность познакомиться с разнообразием натуральных продуктов и открыть для себя качественные товары.

«Благодарю президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева за организацию фестиваля и министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина — за поддержку», — сказал глава Серпухова Алексей Шимко.

Сельское хозяйство и малый и средний бизнес создают новые рабочие места, привлекают инвестиции, укрепляют экономику и повышают доступность качественных продуктов. Такие проекты помогают производителям расти, а Серпухову — укреплять статус территории для крупных событий.