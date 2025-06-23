Более 160 пляжей подготовили к летнему сезону в Подмосковье

В Московской области подготовили 164 пляжа и зоны отдыха у воды к летнему сезону. Из них 115 находятся в муниципальной собственности, 49 — частные. С начала сезона их уже посетили более 470 тысяч человек.

«Наша главная задача — создать комфортные и современные зоны отдыха у воды, где каждый может провести время с семьей. Мы не только улучшаем эти места, но и заботимся о безопасности и чистоте. В этом году мы планируем много интересных мероприятий на благоустроенных набережных и пляжах, таких как фестивали, мастер-классы и соревнования», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ведомстве рассказали, что к каждому пляжу предъявляются строгие требования. Специалисты проводят очистку дна водоемов, подсыпают песок, устанавливают и обслуживают туалеты и выполняют другие работы. Территории обрабатывают от клещей и насекомых.

В регионе работает 63 пункта проката водного инвентаря, 114 волейбольных площадок и 148 торговых объектов — их количество увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными с начала сезона стали Дзержинский карьер в Люберцах, пляж Волкуша в Лыткарине, озеро «Заря» в Балашихе, а также Живописная бухта в Красногорске.

Хайкин напомнил, что 29 июня стартует спортивная программа «Звездное лето» — серия мастер-классов с известными спортсменами. Также в регионе продолжаются массовые заплывы Swimcup Open Water, которые уже прошли в Люберцах и Сергиевом Посаде.