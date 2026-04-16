Более 160 молодых деревьев. Как преобразился Солнечногорск после акции «Лес Победы»

В 2018 в Подмосковье состоялась акция «Лес победы». Губернатор Андрей Воробьев и порядка восьми тысяч энтузиастов помогли высадить 160 тысяч сеянцев под Солнечногорском. Сейчас на месте бывшего пустыря к небу тянутся молодые ели и сосны.

Деревья высадили взамен леса, который уничтожил короед. Акция помогла сохранить не только экологию, но и историю — лесной массив посвятили героям войны.

Во время проведения акции площадку разделили на секторы, подвезли более 160 тысяч сеянцев. К акции присоединились дети, ветераны, юнармейцы и все неравнодушные жители. Боевой настрой поддерживали творческие коллективы и губернаторский духовой оркестр.

Хвойные сажали вперемежку с молодыми дубами: смешанные леса наименее подвержены вредителям. Расчет был правильный: на месте вырубки теперь красуется здоровый молодняк. За ним ведут постоянный присмотр: активисты вырывают траву и мелкую поросль, чтобы не мешала росту.

«Сосна символизирует жизненную силу, но также отличается адаптивностью к местности данного участка. мы продолжаем ухаживать: в 2025 году мы провели вырубку старых деревьев которые мешали и соответственно ухаживаем по сей день», — сказала участковый государственный инспектор лесничества Мария Бородулина.