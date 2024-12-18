Более 160 млрд рублей выделят на соцзащиту жителей Подмосковья в 2025 году

Государственная программа «Социальная защита населения Московской области» занимает одно из ключевых мест в региональном бюджете и направлена на модернизацию сектора социальных услуг, улучшение регулирования рынка труда и занятости, а также на выполнение социальных обязательств перед жителями области. В соответствии с законом о бюджете на 2025 год выделено 164 миллиарда рублей на реализацию программы.

Основные расходы будут направлены на социальное обеспечение и обслуживание населения. Наибольшую долю финансирования, равную 105 миллиардам рублей, получит подпрограмма «Социальная поддержка граждан».

Эта программа включает регулярные выплаты и льготы для различных категорий граждан, таких как ветераны труда и военной службы, военнослужащие и участники специальной военной операции, а также их семьи, пенсионеры и лица предпенсионного возраста.

Также в бюджете предусмотрена значительная сумма в 51 миллиард рублей на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости». Средства будут направлены на ежемесячные выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, а также на компенсации по оплате коммунальных услуг многодетным семьям.

Другие важные меры включают денежные выплаты для семей с новорожденными детьми на приобретение необходимых предметов для ухода, ежемесячные пособия для детей-инвалидов и детей, инфицированных ВИЧ, а также поддержку молодых семей при рождении третьего и последующих детей.