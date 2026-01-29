Более 160 коммунальщиков вышли на уборку снега в Лыткарине

В условиях затянувшегося снегопада коммунальные службы округа переведены на круглосуточный режим работы. Для минимизации последствий стихии администрация провела оперативное совещание с руководителями профильных ведомств, в ходе которого были проинспектированы наиболее проблемные участки города и скорректированы графики уборки.

На сегодняшний день к работам по расчистке дорог и дворовых территорий привлечены значительные силы: 40 крупногабаритных снегоуборочных машин задействованы на очистке основных транспортных артерий, более 40 компактных устройств используются для расчистки пешеходных зон и узких проездов, свыше 160 дорожных рабочих и дворников обеспечивают порядок на тротуарах, остановках общественного транспорта и у входных групп жилых домов.

Дополнительно к работам привлечена спецтехника ресурсоснабжающих организаций и частных подрядчиков. Уборка снега ведется в соответствии с областными стандартами. В первую очередь расчищаются магистральные улицы и маршруты движения общественного транспорта с обязательной обработкой дорожного полотна противогололедными реагентами.

Во дворах приоритет отдается очистке входов в подъезды, пешеходных дорожек и площадок перед мусоросборными камерами. Мониторинг ситуации осуществляется в режиме реального времени. Сотрудники Муниципального центра управления регионом круглосуточно принимают обращения жителей, оперативно направляя бригады на участки, требующие срочного вмешательства.