Более 160 колодцев очистили в деревнях Можайского округа с начала года

В городском округе Можайск активно ведутся работы по содержанию и ремонту колодцев, которые являются важными источниками питьевой воды для местных жителей. На территории округа насчитывается около 700 колодцев, и в этом году уже завершены работы на 164 из них в Горетовском, Порецком, Клементьевском, Юрловском, Дровнинском и Бородинском территориальных отделах.

Комплекс работ включает в себя очистку внутренних стен шахт колодцев, обновление донного фильтра, заделку швов, устройство отмостки, замену домиков, установку лавочек и покраску. Выбор конкретных работ определяется индивидуально для каждого колодца в зависимости от материала и состояния его стенок.

Сейчас работы продолжаются в территориальном отделе Спутник.

«Очень красивый колодец у нас в деревне Александрово получился. Чистый, новый домик, лавочка. Приятно подойти, воды набрать», — поделился впечатлениями житель деревни Владимир.

В планах на этот год также облагородить колодцы в Уваровском, Борисовском, Замошинском территориальных отделах и в самом городе Можайске. Эти меры направлены на улучшение качества жизни местных жителей и обеспечение их надежным доступом к чистой питьевой воде.

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