Более 160 килограммов гумпомощи отправили из Балашихи в Макеевку

Жительница городского округа Балашиха обратилась за помощью в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Она попросила отправить гуманитарный груз, собранный жителями микрорайона Железнодорожный, в Макеевку для военнослужащих из батальона «Ирбис». Горожане подготовили 165 килограммов теплых вещей и продуктов питания. Депутаты и активисты «Молодой гвардии» помогли погрузить посылки в машину с гумпомощью.

«Наша команда всегда готова прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается. Мы понимаем, что даже небольшие усилия каждого из нас могут существенно изменить ситуацию. Этот груз — не просто вещи, это проявление заботы и поддержки, которые наши защитники почувствуют на расстоянии», — сказал руководитель отделения «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

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