Более 160 баков для сбора текстиля установили в Подмосковье через онлайн-сервис

С момента запуска нового электронного сервиса в Подмосковье предприниматели установили 161 контейнер для сбора текстиля. Размещение таких емкостей стало возможным благодаря удобной онлайн-услуге на региональном портале госуслуг .

Больше всего контейнеров появилось в Химках, Одинцове и Подольске, также их установили в Краснознаменске, Домодедове, Реутове, Котельниках, Пушкино, Лосино-Петровском, Балашихе и Мытищах. Экопункты помогают увеличить объем отходов, которые можно переработать, а собранный пластик и алюминий сразу отправляются на переработку.

Напомним, найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.