Более 1,6 тысячи случаев самозахвата земли пресекли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается работа по выявлению и ликвидации случаев незаконного использования земель. За девять месяцев 2025 года в регионе пресекли самозахват на 1632 участках. Большинство нарушений владельцы исправили.

«Чтобы устранить нарушение закона, владелец должен либо освободить незаконно используемый участок, либо оформить его в собственность официально, используя процедуру перераспределения („прирезки“). Большинство собственников решают проблему именно таким образом, законно присоединяя дополнительные участки к своей земле. За три квартала текущего года местным бюджетам удалось пополнить доходы на сумму 169 миллионов рублей благодаря процедуре перераспределения», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Например, во время рейда инспекторы выявили подобный факт на участке в Истре: его границы выходили за пределы зарегистрированного надела. Собственнику направили предостережение о недопустимости нарушения, после чего он решил купить занятую территорию. Еще 843 квадратных метра земли обошлись владельцу в 1,2 миллиона рублей.

В Минимущества МО добавили, что наибольшее число случаев самозахвата обнаружили в Богородском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах. Там количество устраненных инцидентов составило 208, 137 и 124 участков соответственно.