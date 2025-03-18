Более 1,6 тысячи школьников сдадут ГИА в Подольске в 2025 году

В Подольске 1669 девятиклассников сдадут ГИА в 2025 году. Для этого 12 пунктов оснастили камерами видеонаблюдения и приборами, которые подавляют сигналы телефонов.

В Подольске доля учеников, которые выбрали естественно-научные дисциплины, выше среднеобластного показателя. Самыми популярными предметами стали профильная математика, физика, информатика, биология и химия.

«Подготовка к экзаменам организована на высоком уровне. Создали 12 пунктов сдачи и оснастили их камерами, подавителями сигналов телефонов, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования. В марте успешно прошла тренировка по передаче экзаменационных материалов через интернет», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Администрация Подольска продолжает контролировать качество школьного питания. Завтраки и обеды бесплатно получают почти 20 тысяч учеников начальных классов и более 10 тысяч детей из льготных категорий, в том числе участников специальной военной операции. В муниципалитете действует проект «Родительский контроль», в ходе которого мамы и папы провели 271 дегустацию за три месяца.

Образованию уделяют особое внимание. В муниципалитете строятся школы, растет количество учителей, улучшается качество подготовки учащихся. С 1 сентября откроются новые учреждения в микрорайоне Климовск на улице Победы, в жилом комплексе «Новая Щербинка» и пристройка к школе № 29. Везде штат укомплектовали полностью. В 2025 году придут еще 76 новых специалистов. Для педагогов действуют меры поддержки, в том числе компенсацию за аренду жилья получают 252 человека.

В 2025 году за парты сядут 4600 первоклассников. С 1 апреля до конца июня пройдет прием для семей, проживающих на закрепленной территории, и для льготных категорий граждан.

В настоящее время продолжается перевод малышей из дошкольных групп. С 6 июля по 5 сентября предоставят возможность записать ребенка на свободные места. Подать заявку можно через портал Госуслуг Московской области. Работает горячая линия по номеру: 8 (496) 763-61-74.