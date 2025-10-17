Более 1,6 тысячи питомцев вакцинировали в парках Подмосковья за полгода

Ветеринарные специалисты Подмосковья провели серию выездных акций в парках с апреля. За полгода в мобильных пунктах Госветслужбы привили более 1,6 тысячи домашних животных.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, всего специалисты приняли более 2,9 тысячи хвостатых пациентов и провели свыше четырех тысяч манипуляций. Вакцинацию питомцев проводят бесплатно отечественным препаратом «Рабикан». За дополнительную плату можно привить животное комплексным лекарством от болезней кошек и собак.

За этот период специалисты зарегистрировали в реестре 1,3 тысячи питомцев и провели чипирование более тысячи раз.

Акции в парках продолжатся до конца октября. Найти адрес аи график работы бригад можно по ссылке.