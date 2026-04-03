Более 1,6 тысячи мусорных баков заменили в Подмосковье за месяц

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» в Подмосковье подвела итоги марта по ремонту мусорных баков. Всего за месяц специалисты привели в порядок более 1,6 тысячи емкостей.

В зону обслуживания «ЭкоЛайф» входят 35 округов, включая Химки, Луховицы, Одинцово, Каширу, Рузу и другие.

Всего в марте специалисты отремонтировали 1,6 тысячи баков, еще 604 покрасили и 219 шильдировали. Также было восстановлено 203 бункера.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что льготный лизинг помогает постоянно обновлять инфраструктуру в Подмосковье.

«Новые контейнеры направят на замену изношенных и для оснащения новых площадок в 23 муниципалитетах, среди которых Красногорск, Истра, Домодедово, Химки, Одинцово, Мытищи, Коломна», — рассказали в ведомстве.

Ежедневный труд компании помогает поддерживать Подмосковье в чистоте.