Сегодня 16:13 Более 1,6 тысячи дефектов малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с начала года Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили более 1,6 тысячи дефектов скамеек, урн и других малых архитектурных форм с начала года. Наибольшее количество нарушений обнаружили в трех городских округах региона.
Как пояснили в ведомстве, лидерами антирейтинга стали Одинцовский — 306, Лобня — 192 и Волоколамский округ — 166 дефектов.
Всего коммунальщики устранили более 1670 дефектов.
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