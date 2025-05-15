Более 16 тысяч жителей Химок проголосовали за благоустройство территорий

Горожанам предоставили на выбор список городских зон в Химках, которые нуждаются в обновлении. Среди них: парк «Дубки» в Новых Химках, а также скверы «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, «Искра» на улице Лавочкина и «Дубовая роща» в Левобережном районе.

Голосование еще продолжается. Завершится оно 12 июня. Разрабатывать проекты и планировать фронт работ начнут, когда подведут итоги. Принять участие в голосовании может каждый желающий старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на сайте онлайн или лично в центрах «Мои документы».

Отметим, что проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».