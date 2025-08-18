Более 16 тысяч вандальных надписей убрали в Подмосковье с начала года

Управляющие компании Подмосковья продолжают убирать вандальные надписи с фасадов жилых домов и объектов благоустройства во дворах. Так, с начала года удалили более 16 тысяч несанкционированных изображений.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Больше всего работ провели в Подольске, где ликвидировали 1,8 тысячи надписей, в Балашихе — 1,6 тысячи и в Мытищах — 1,2 тысячи. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона регулярно выявляют подобные нарушения и оперативно передают их в работу профильным службам. Напомним, сообщить о вандальных надписях могут и сами жители, обратившись в территориальные отделы ведомства. За незаконное нанесение граффити предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.