Более 16 тысяч объектов подключили к электросетям в Подмосковье с января

В Московской области продолжают подключать объекты и устройства к электросетям. За первый квартал 2025 года местные энергокомпании выполнили свыше 16 тысяч таких процедур.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что правительство региона делает все возможное для того, чтобы упростить процесс получения информации и увеличивает количество электронных услуг для жителей и бизнеса.

Один из подключенных объектов — новый склад в деревне Шелепино Дмитровского округа. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров вмещает 25 тысяч кубометров разных товаров, таких как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели и водосточные системы из ПВХ.

Для подключения к электросетям специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили склад мощностью 150 кВт. Для этого они построили трансформаторную подстанцию, проложили две кабельные линии и установили распределительный щит.

Напомним, в Подмосковье доступна Карта свободных мощностей, которая помогает инвесторам и застройщикам найти информацию об актуальных мощностях для подключения к различным инженерным сетям.