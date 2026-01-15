Более 16 тысяч медиков в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья

Подмосковные медики могут получить компенсацию за аренду жилья. В программе уже участвуют более 16,6 тысячи специалистов. Это 5,7 тысячи врачей и 11 тысяч медсестер.

Компенсацию могут получить медработники, у которых нет собственного жилья. Ее выплачивают ежемесячно. Сумма поддержки составляет до 30 тысяч рублей на специалиста. Супружеским парам предоставляют до 45 тысяч рублей.

«Жилищный вопрос — один из самых важных для каждого, поэтому мы предусмотрели в Подмосковье несколько программ соцподдержки для медработников, направленных на его решение. Это и „Социальная ипотека“, и „Земля врачам“, и компенсация аренды жилья», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оформить компенсацию могут специалисты, которые работают на полную ставку в медучреждении региона. При этом у них не должно быть собственного жилья. Узнать больше об условиях можно по ссылке.

Для подачи заявки достаточно воспользоваться специальным сервисом на «Госуслугах».