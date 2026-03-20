Более 16 тысяч фонарей подключили к системе мониторинга в Московской области

С начала 2026 года в Московской области к инновационной системе мониторинга подключили более 16 тысяч фонарей. Всего под контролем системы находится более 254 тысяч фонарей региона, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Система осуществляет мониторинг состояния каждого светильника и линии в режиме реального времени. Она не только собирает и систематизирует данные, но и отображает их на удобном дашборде для оперативного реагирования. Кроме того, система распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям и отправляет уведомления о неисправностях в чат-бот.

С начала года уже направлено более 3,4 тысячи сигналов, и проконтролировано решение 724 неполадок. Система также следит за более чем 5 тысячами распределительными шкафами и свыше 7,6 тысячами километров линий освещения.

