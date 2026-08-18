Более 16 тысяч детей начнут учебный год и пойдут в детсады в округе Пушкинский

В Пушкинском округе завершили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. 1 сентября в школы и детские сады округа пойдут более 16,5 тысячи детей.

18 августа под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошло совещание по подготовке региона к началу учебного года.

В Пушкинском округе в первый класс пойдут 3480 детей, а в дошкольные учреждения — более 13 тысяч. Несколько школ округа стали участниками пилотного проекта: с нового учебного года там начнут проводить уроки по кибербезопасности. Изменения коснутся и школьного питания — в меню станет больше овощей и фруктов, а также появятся йогурты.

К началу учебного года откроются четыре отремонтированных школьных здания: в Красноармейске, Клязьме и два в Софрино. Также завершен ремонт трех зданий детских садов.

«За последние четыре года мы капитально отремонтировали 19 образовательных учреждений. Все образовательные организации округа прошли тщательную проверку. Особое внимание уделялось системам пожарной и антитеррористической безопасности. 1 сентября, во время проведения школьных линеек, меры безопасности в регионе будут усилены», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

На совещании также обсудили работу общественного транспорта. С началом учебного года нагрузка на маршруты традиционно увеличится. Чтобы разгрузить наиболее востребованные направления, автопарк округа пополнили семь автобусов большого класса. Они выйдут на маршруты № 316 и № 22.