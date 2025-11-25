Более 16 тысяч человек воспользовались чат-ботом МФЦ Подмосковья в MAX

Чат-бот подмосковных центров «Мои Документы» начал работу 5 ноября 2025 года, и за это время им уже воспользовались более 16 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минцифры.

В ведомстве отметили, что запуск чат-бота в мессенджере MAX стал еще одним удобным способом взаимодействия жителей с МФЦ. Глава Центра компетенций госуправления Московской области Галина Варганова подчеркнула, что у бота уже свыше 16 тысяч подписчиков, а функцией записи в МФЦ через него пользовались более восьми тысяч раз.

Чат-бот помогает узнать адреса и расписание работы центров «Мои Документы», оформить или отменить запись, а также проверить статус своего обращения. Чтобы начать общение с ботом, необходимо перейти по ссылке и запустить помощника.