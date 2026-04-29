Более 16 тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

Специальные школы для пациентов с сахарным диабетом работают в медучреждениях Подмосковья. Обучение в них уже прошли более 16,3 тысячи человек.

Обучение в школах сахарного диабета бесплатное. Посетить занятия могут как взрослые, так и дети с родителями.

«Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое требует от человека не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм. Без должного контроля болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. Занятия в таких школах — это не просто лекции, а практическая помощь, поддержка и обучение жизни с заболеванием», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Всего в Подмосковье 129 амбулаторных и 16 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 32 — для детей.

Обучение может пройти любой житель региона с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.