Более 16 тысяч человек присоединились к «Активному долголетию» в Серпухове

Реализация проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается в городском округе. С 2019 году участниками «Активного долголетия» в Серпухове стало более 16 тысяч жителей серебряного возраста.

Только в текущем году к проекту присоединилось более 2 тысяч серпуховичей. География клубов постоянно расширяется — недавно открыли отделение в поселке Оболенск.

«Активное долголетие» стало не просто способом провести досуг, а полноценным образом жизни. Участникам доступно около 30 направлений: изучение иностранных языков йога, пение, танцы, занятия в бассейне, рукоделие. Все занятия проводятся бесплатно, необходимый инвентарь предоставляется на месте.

Каждую неделю в парке имени Олега Степанова организуют занятия по скандинавской ходьбе. Большой популярностью у старшего поколения пользуются экскурсионные поездки.

Проект позволяет представителям старшего поколения возраста сохранять активность вне зависимости от возраста, поддерживать здоровье и расширять круг общения.