Более 16 миллионов человек побывали в парках Подмосковья с начала лета

Более 16,4 миллионов человек посетили подмосковные парки с начала лета. Самыми популярными стали места отдыха в Балашихе, Химках, Пушкино, Клину и Мытищах.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парках работают 379 точек нестационарных торговых точек. Из них 227 павильонов и 152 мобильных торговых объекта, а также 615 аттракционов.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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