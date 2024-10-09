Более 1,6 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье в 2024 году

На 40-й неделе 2024 года заболеваемость ОРВИ в пределах нормы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На данный момент преобладают респираторные вирусы, не связанные с гриппом, такие как риновирус и аденовирус.

В Подмосковье уже привито более 1,6 миллиона человек, и вакцинация против гриппа продолжается. Ситуация с ОРВИ и гриппом находится под контролем Роспотребнадзора.

Особенно опасен грипп для детей и пожилых, так как их иммунная система менее устойчива. В Роспотребнадзоре напомнили, что важно не отправлять больных детей в школу и соблюдать профилактику: мыть руки, избегать контактов с больными, носить маски в общественных местах.

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