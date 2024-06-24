Более 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 1,6 миллиона человек посетили парки Московской области с 17 по 23 июня. Самая большая посещаемость за неделю пришлась на среду — 326 тысяч. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, самыми посещаемыми зонами отдыха стали парк Пехорка в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, Сестрорецкий парк в Клину, а также парк Мира в Мытищах.

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