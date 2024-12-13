Более 16 литров крови сдали жители Солнечногорска в рамках донорской акции

Единый день донора прошел в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске. В акции приняли участие около 40 человек. За несколько часов удалось собрать более 16 литров крови.

Главный врач Солнечногорской областной больницы и депутат Совета депутатов Лариса Борисова отметила, что в Солнечногорске много неравнодушных людей. Она рассказала, что некоторые пришли сдавать кровь впервые, а есть и постоянные доноры. В частности, она упомянула сотрудника Росгвардии Екатерину Доманскую, которая сдает кровь уже 14 лет, и этот раз стал для нее 22 донацией. Лариса Борисова добавила, что у Екатерины всегда был яркий пример перед глазами — ее отец был почётным донором.

Единый день донора организуется совместно с «Московским областным центром крови» на постоянной основе. Каждый донор получает справку, которая позволяет воспользоваться одним оплачиваемым днем отдыха, а также выплачивается денежная компенсация.

«Сдавать кровь важно, особенно сейчас, во время проведения специальной военной операции. Ведь это может спасти огромное количество жизней. Благодаря выездной форме заготовки крови это стало доступным для большего количества людей. В этот раз собрали на пять литров крови больше, чем в прошлый», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Акция прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единой России».