Более 16 гектаров леса в Шатуре расчистили от сухостоя

В деревне Спирино Шатурского округа завершили большую уборку леса. Основная цель — оздоровить природную территорию и сохранить ее в хорошем состоянии.

Сотрудники лесной охраны очистили участок в 16,6 гектара от сухих и поваленных деревьев. Эти работы провели после обследования леса в квартале 55 Шараповского лесничества. Благодаря уборке лес стал чище.

При этом, часть древесины оставили в лесу. Она будет перегнивать естественным образом, помогая экосистеме. На такой древесине развиваются грибы и насекомые, которые разлагают органику и обогащают почву. Это полезный и важный процесс для здоровья леса.