Более 16 000 жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара

С 21 апреля Славянский бульвар в Подольске набрал 16213 голосов за благоустройство на портале «Госуслуги». Всего жители выбирают среди пяти объектов города.

На портале «Госуслуги» продолжается голосование за благоустройство общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». От Подольска в конкурсе принимают участие пять локаций, одна из которых получит финансирование.

Сейчас лидирует Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 на Тепличной улице, за него проголосовали 16213 жителей. Далее с 1949 голосами следует бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. На третьем месте с 721 голосами оказалась территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморной в микрорайоне Парковый. Остальные голоса отдали скверу 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади и скверу имени Александра Долгого в микрорайоне Ивановский.

Напомним, что проголосовать за объекты для благоустройства на портале «Госуслуги» может каждый житель Подольска достигший 14 лет.