Более 153 миллионов поездок совершили в автобусах Мострансавто с начала года

С начала текущего года жители и гости Московской области совершили свыше 153 миллионов поездок в автобусах Мострансавто. В апреле в будние дни среднесуточный пассажиропоток достигал до 2 миллионов операций. Мострансавто — это подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Значительная часть поездок — более 70 миллионов — была совершена с использованием социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам с января этого года зарегистрировано свыше 51 миллиона трансакций. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» обеспечили более 31 миллиона оплат.

Среди подразделений компании наибольший объем перевозок с начала года пришелся на маршруты МАП № 10 в Королеве — более 21 миллиона поездок. На втором месте МАП № 11 в Балашихе с показателем в 19 миллионов операций. Третье место занимает МАП № 12 в Ногинске, где зафиксировано около 15 миллионов поездок. Самым востребованным маршрутом среди всех филиалов стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный), на котором пассажиры зарегистрировали 1,5 миллиона оплат.

На сегодняшний день Мострансавто обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов различного типа — городских, пригородных и междугородних. Автопарк предприятия насчитывает свыше 5 тысяч автобусов.