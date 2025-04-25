Более 1500 жителей Орехово-Зуева приняли участие в «Диктанте Победы»

Для проведения акции «Диктант Победы» в Орехово-Зуевском городском округе подготовили 36 площадок, а некоторые жители муниципалитета присоединились к мероприятию онлайн. Всего участниками проекта стали свыше 1500 человек.

Выставочный зал Орехово-Зуева стал одной из главных площадок акции. Здесь открыли экспозицию, посвященную подвигам тружеников округа в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого, «Диктант Победы» позволяет проверить знания о важнейшей странице истории России, также это способ сохранить общую народную память о событиях военных лет.

«Когда мы помним прошлое, мы лучше понимаем настоящее!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Акция «Диктант Победы» собрала жителей разных поколений: от молодежи до ветеранов. Самому юному участнику исполнилось 14 лет, а старшему — 88.