Более 1500 жителей Химок посетят матчи Российской Премьер-Лиги по футболу

Около 1500 химчан оформили карту футбольного болельщика со старта Российской Премьер-Лиги. На стадионах 16 клубов, включая «Арену Химки», действует система идентификации зрителей и матчей.

Для посещения футбольных матчей Российской Премьер-Лиги оформляют карту болельщика. Выпускают ее в электронном виде. При оформлении карты болельщик указывает данные паспорта, номер телефона, адрес электронной почты, загружает портретное фото. Готовую карту можно увидеть на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика». Карта необходима для покупки билетов, абонементов, для получения доступа на стадион. По чужой карте проход на матчи запрещен.

Родители или другие законные представители могут оформить карту болельщика детям младше 14 лет. Для этого вместе с ребенком нужно подойти в многофункциональный центр, принести оригинал свидетельства и на месте сделать фото ребенка.

Временный центр выдачи карт болельщиков организован многофункциональным центром рядом со стадионом «Арена Химки», карту можно сделать прямо перед игрой в течение нескольких минут.

Как оформить карту болельщика, заказать билеты и посетить матчи Премьер-Лиги можно посмотреть здесь.

Ближайший матч нового сезона пройдет 28 июля в 15:00. Футбольный клуб «Химки» сыграет с московским «Спартаком».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».