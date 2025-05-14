Более 1500 жителей аварийных домов расселят в Дмитровском округе в 2025 году

В муниципалитете продолжается переселение жителей аварийного фонда в новый многоквартирный дом в поселке Некрасовский. В общей сложности в 2025 году новое жилье получат 1566 человек из 68 аварийных домов.

Уже 33 семьи переехали с начала текущего года в новостройку в микрорайоне Строителей. Всего в многоквартирный дом расселят 575 жителей из аварийного фонда микрорайона Трудовая, а также с улиц Вокзальная и Свободы. В новостройках предоставляют современные квартиры, с чистовой отделкой, сантехникой, кухонными плитами и лоджиями.

Остальных жителей аварийных домов в течение года переселят в шесть новостроек: 12-этажный дом в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове, пятиэтажный — в Деденево, девятиэтажный — в микрорайоне Строителей в Некрасовском и три пятиэтажных дома в Яхроме.

Расселение осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что важно не просто выделить людям новые квадратные метры, а сделать так, чтобы у них появился настоящий дом, уютный и современный. «Поэтому все квартиры сдаем с отделкой, а дворы благоустраиваем. Видим, как меняются лица людей, когда они получают ключи — это лучшая оценка нашей работы», — отметил руководитель муниципалитета.